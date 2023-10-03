Школьница, пропавшая в Каневском районе, вышла на связь

В Каневском районе 15-летняя школьница Анастасия Безотосная вышла на связь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, девочка связалась с родственницей, но о своем местонахождении не сообщила. Поиски продолжаются.

Поиски подростка из станицы Стародеревянковской начались 30 сентября, когда Анастасия не вернулась домой после школы. Позднее стало известно, что после занятий девочка зашла в гости к бабушке, но после школьница пропала.

Анастасия Донскова

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