Школьница, пропавшая в Каневском районе, вышла на связь
В Каневском районе 15-летняя школьница Анастасия Безотосная вышла на связь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, девочка связалась с родственницей, но о своем местонахождении не сообщила. Поиски продолжаются.
Поиски подростка из станицы Стародеревянковской начались 30 сентября, когда Анастасия не вернулась домой после школы. Позднее стало известно, что после занятий девочка зашла в гости к бабушке, но после школьница пропала.
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