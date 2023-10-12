Выделенная полоса для общественного транспорта появится на Заневском проспекте

Выделенную полосу для общественного транспорта оборудуют на участке от площади Александра Невского до проспекта Косыгина до конца 2023 года. Она пройдет по Заневскому проспекту и мосту Александра Невского, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Выделенная полоса будет начинаться на площади Александра Невского и заканчиваться между съездом с эстакады Ладожского вокзала и улицей Передовиков. Ранее выделенная полоса была обустроена путем установки делиниаторов для движения трамваев на мосту Александра Невского.

В Петербурге действует более 86 км выделенных полос для безрельсовых маршрутных транспортных средств. В прошлом году было обустроено почти 4 км таких полос. В 2023 выделенную полосу открыли на участке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Восстания.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте