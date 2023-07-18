На Невском проспекте появилась новая выделенная полоса для общественного транспорта

На Невском проспекте с 24 июля заработает новая выделенная полоса для общественного транспорта длиной около 500 м, сообщил петербургский комтранс. Она проходит на участке от Суворовского проспекта до площади Восстания.

«Полоса размещена по обеим сторонам Невского проспекту попутно автомобильному движению»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета по транспорту.

Полоса станет частью Центрального коридора с приоритетными условиями для городского транспорта, который пройдет от Невского проспекте через мост Александра Невского и Заневский проспект к Суворовской, Тульской, а также Большой и Малой Морской улицам.

Общая протяженность выделенных полос в Петербурге с открытием участка на Невском проспекте достигла почти 87 км.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выделенную полосу для трамваев обустроят на мосту Александра Невского в Петербурге.

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