«С приходом IT-компаний дресс-код в "Сити" смягчился»

Компании с Уолл-стрит отказались от строгого дресс-кода в пользу свободного стиля. К такому выводу пришло американское издание Business Insider. Журналисты поговорили с главами крупных финансовых корпораций и выяснили, что после пандемии многие начали отказываться от галстуков и пиджаков. Взамен пришли спортивный стиль и ориентация на комфорт. «Уолл-стрит, возможно, вернулась в офис, но в кроссовках и брюках, а не в костюмах»,— подчеркивает издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у топ-менеджеров компаний, которые работают в отечественном финансовом центре «Москва-Сити», как изменились требования к стилю одежды у них:

Анастасия Калмыкова, директор департамента по работе с персоналом «Цифра брокер»: «Раньше дресс-код был для всех — и для менеджеров по продажам, и для других подразделений. Мы отменили обязательные требования к одежде для непродающих сотрудников за исключением встреч с контрагентами, каких-то больших деловых совещаний. Для сейлз-менеджеров дресс-код обязателен, потому что они встречаются с клиентами. Но у нас все равно есть определенные ограничения: под запретом сандалии с носками, яркий макияж, крупные серьги. В корпоративных цветах не приветствуется красный. Считается, что это цвет падающих свечей на бирже. Так обозначаются дешевеющие акции. Прямого запрета нет, но красный цвет не очень-то приветствуется в повседневной одежде». Марат Мурадян, региональный директор по связям с общественностью консалтинговой компании Nikoliers: «В нашей компании есть дресс-код, он связан с преемственностью — мбыли частью большой международной компании, которая придерживается корпоративного стиля в своей ежедневной работе. Практически во всех крупных организациях есть дресс-код. В пятницу форма одежды свободная. Офисы в "Сити" стали арендовать IT-компании, у которых более свободные требования к одежде сотрудников. То есть с их приходом дресс-код в "Москве-Сити" смягчился. Здесь часто можно увидеть людей в повседневной одежде, в кроксах, футболках, тапочках. Это специфика их бизнеса. Наш предполагает встречи с топ-менеджерами компаний. Соответственно, сотрудник должен выглядеть подобающим образом. Естественно, сходить с ума и заставлять разработчика, который ни с кем не встречается и сидит целыми днями у себя в офисе, ходить в галстуке, бессмысленно». Вячеслав Косаков, управляющий партнер юридической группы Novator: «Во-первых, у меня юридическая компания. Для нас дресс-код — обязанность. Мы, как врачи. Когда вы приходите в поликлинику, то вряд ли увидите там доктора в шортах и майке. У клиента есть определенный сформированный образ, как он привык видеть юриста, адвоката и так далее. Стараемся ему следовать для того, чтобы не разрушать стереотипы. Я в целом часто провожу время в "Москве-Сити" и вижу более молодежный айтишный вайб. Внимание к стилю одежды направлено на то, чтобы было удобно и комфортно. Они стараются вовлечь сотрудников в офисную атмосферу, и чтобы она была им максимально удобна. Это не спортивные костюмы, но то, что дресс-код стал свободнее, безусловно, заметно».

В числе тех компаний с Уолл-стрит, которые отказались от строгого соблюдения дресс-кода, например, Morgan Stanley и Goldman Sachs, пишет Business Insider.

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Сабина Адлейба