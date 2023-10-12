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Коммерсантъ FM
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Сбербанк подал в арбитражный суд иски к японским MUFG Bank и Mizuho Bank

Сбербанк (MOEX: SBER) подал в арбитражный суд Москвы два исковых заявления к японским банкам MUFG Bank и Mizuho Bank. С MUFG Bank он требует взыскать около 67 млн руб., с Mizuho Bank — более 100 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Два исковых заявления, истцом в которых указан Сбербанк, поступили в суд 6 октября. Иск в отношении MUFG Bank принят судом к рассмотрению. Предварительные слушания назначены на 9 ноября. Второй иск — в адрес Mizuho Bank — к производству пока не принят. Основания исковых требований в обоих случаях пока не раскрываются.

MUFG Bank и Mizuho Bank представлены в России дочерними кредитными организациями АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» и АО «Мидзухо Банк (Москва)» соответственно. В марте 2022 года MUFG Bank и Mizuho Bank остановили долларовые трансакции и денежные переводы со Сбербанком. Решение было принято из-за санкций США, введенных в ответ на начало военной операции России на Украине.

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