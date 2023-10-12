Число погибших в секторе Газа возросло до 1,2 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа с начала вооруженного конфликта палестинского движения «Хамас» и Израиля возросло до 1,2 тыс. человек. Ранены примерно 5,6 тыс. человек, сообщило AFP со ссылкой на представителя местного Минздрава. По последним данным, на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек.

Минздрав сектора Газа уточнял, что за минувшую ночь в результате авиаударов со стороны Израиля погиб 51 палестинец, еще 281 человек ранен.

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число покинувших свои дома жителей сектора Газа возросло до 338 тыс., увеличившись на 75 тыс. человек за сутки.

7 октября «Хамас» начал атаки по территории Израиля, а затем проник в некоторые районы страны. Палестинские группировки увезли в сектор Газа около 150 израильтян, включая гражданских лиц и военнослужащих. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил уничтожить боевиков «Хамаса».

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян