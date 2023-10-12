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обновлено 14:40

Прокуратура назвала причину гибели рабочего на Усть-Яйвинском руднике

Причиной гибели рабочего в шахте на Усть-Яйвинском руднике стало отравление вредными веществами. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Надзорное ведомство, как и СУ СКР по Пермскому краю, проводит проверку по факту произошедшего.

ЧП случилось вечером 11 октября 2023 года. В ходе работ в одном из стволов шахты на Усть-Яйвинском руднике произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй мужчина был поднят из шахты горноспасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

Сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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