Евгений Ройзман может передать свои музеи Екатеринбургу

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) может передать городу все свои музеи. В беседе с порталом 66.ru он заявил, что думает о том, что cделать c Музеем Миши Брусиловского, Музеем художников Екатеринбурга и Музеем невьянской иконы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Экс-мэр рассказал, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский после их посещения говорил, что если господин Ройзман передаст городу Музей невьянской иконы, «то будет очень хорошо». На это он ответил: «Да понятно. Все равно же я с собой это не заберу».

Евгений Ройзман также вспомнил Павла Третьякова, который в 1892 году подарил Москве созданную им Третьяковскую галерею. Он подчеркнул, что для него важно, что меценат передал музей «не императору и России в целом, а своему городу». «Мне есть на что ориентироваться, о чем подумать, и в какой-то момент моя задача — чтобы все это досталось Екатеринбургу»,— подчеркнул бывший мэр.

Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013–2018 годах. В мае 2023 года ему вынесли приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Его оштрафовали на 260 тыс. руб. После решения суда Евгений Ройзман говорил, что планирует писать диссертацию об истории невьянской иконы, вернуться к личным приемам граждан и заниматься реабилитационным центром для детей с диагнозом СМА.

Илья Смирнов, Екатеринбург