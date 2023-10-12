Яндекс Лавка начала открывать объекты нового формата в Санкт-Петербурге

Яндекс Лавка начала развивать в Санкт-Петербурге формат dark kitchen, где готовятся горячие блюда для доставки. Об этом «Ъ-СПб» рассказал ее представитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В городе уже работает несколько таких объектов на площадях складов dark store сервиса в Калининском районе и возле метро «Девяткино». Их точное количество и инвестиции в проект в Яндекс Лавке не уточнили.

В перспективе сервис планирует расширить зону доставки на другие локации в Санкт-Петербурге. В ассортимент dark kitchen входит более 70 позиций, включая пиццу, бургеры, салаты и напитки. Сейчас в управлении Яндекс Лавки находится 40 объектов такого формата в Москве.

Готовая еда — один из самых быстрорастущих сегментов, которая занимает более 20% в структуре продаж Яндекс Лавки, уточнили в сервисе. В первом полугодии 2023 года спрос на эту продукцию вырос практически в два раза к аналогичному периоду предыдущего года, добавили там.

Константин Куркин

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