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Коммерсантъ FM
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ВЦИОМ: «Чебурашку» назвали лучшим фильмом 2023 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о «кумирах российских кинозрителей». Лучшим фильмом 2023 года опрошенные назвали «Чебурашку». Об этом говорится в отчете на сайте ВЦИОМа.

На вопрос о лучшем фильме из 1600 опрошенных «Чебурашку» назвали 11%. Еще 9% сказали о фильме «Вызов». Остальные наиболее популярные ответы набрали по 1% — «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек». При этом больше половины опрошенных (57%) не смогли назвать ни одного российского фильма, вышедшего в прокат в текущем году.

ВЦИОМ также спрашивал, кого из актеров и актрис можно назвать лучшими в 2023 году. Среди актеров, согласно отчету центра, чаще всего называли Константина Хабенского (12%), Сергея Безрукова (11%) и Владимира Машкова (11%). Среди актрис наибольший процент получили Юлия Пересильд (11%), Светлана Ходченкова (5%) и Елизавета Боярская (4%).

В вопросе о лучшем телевизионном сериале больше половины опрошенных (60%) не смогли назвать ни одного. Лидировали ответы «След», «Пес» и «Первый отдел».

Подробнее о том, как успех «Чебурашки» повлиял на российский кинорынок,— в публикации «Ъ» «''Чебурашка'' сделал кассу».

Петр Бузлаев

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