ТАСС: пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Пять пассажирских лайнеров подали сигналы тревоги во время полета над территорией России. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах. Авиационные власти никак не комментировали эту информацию.

«Рейсы Череповец—Москва, Самара—Санкт-Петербург, Петрозаводск—Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете»,— сообщили агентству. После этого сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта—Москва и Петрозаводск—Санкт-Петербург.

По данным источников агентства, самолеты не изменили курсы и высоту полета и продолжили путь в аэропорты назначения.

Позднее в авиационных службах сообщили ТАСС, что причиной был сбой в электронной системе отслеживания самолетов. Все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, штатно сели в аэропортах назначения.

Анастасия Ларина