Завод по переработке полимеров «Фантастик Пластик» продан АО «Технониколь»

АО «Технониколь» (производитель стройматериалов) приобрело расположенное в Нижнем Новгороде предприятие по переработке вторичных полимеров «Фантастик Пластик». Сумма сделки не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До конца 2925 года «Технониколь» планирует инвестировать в развитие завода 800 млн руб. В результате его мощность по переработке пластиковых бутылок должна вырасти до 20 тыс. т ПЭТ-флекса, а объем производства гранулята из ПНД — до 6 тыс. т в год. Около 90% сырья для загрузки завода планирует приобретать на мусорных полигонах.

Из вторичного пластика компания планирует производить геосинтетические решетки для дорожного и железнодорожного строительства и звукоизоляцию. Также «Фантастик пластик» позволит корпорации замкнуть производственный цикл геотекстиля.

Как писал «Ъ-Приволжье», завод ООО «Фантастик Пластик» был открыт в Нижнем Новгороде в декабре 2019 года. На тот момент он входил в ГК «МАГ Групп», которая занимается сбором, транспортировкой и сортировка отходов. Объем инвестиций в строительство первой очереди завода по переработке пластика и выпуску из него гранул и флексов составил 750 млн руб. Планировалось, что завод станет одним из этапов технологической цепочки «МАГ Груп».

Позже часть активов «МАГ Груп» были проданы французской компании Veolia, но завод «Фантастик Пластик» в периметр этой сделки не вошел и остался под контролем предпринимателя Александра Новикова.

Андрей Репин