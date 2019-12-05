Карму чистят от пластика

Нижегородское ООО «Фантастик Пластик» инвестировало 750 млн руб. в строительство первой очереди завода по переработке пластика и выпуску из него гранул и флексов. Производитель утверждает, что сырье можно многократно использовать в производстве пластиковой упаковки, в том числе и пищевой. Губернатор Глеб Никитин назвал проект «кармическим», так как он помогает решать проблему накопления пластика. Эксперты говорят, что в Нижегородской области пластикового сырья не хватает даже действующим производителям, поэтому его приходится ввозить из других регионов и из-за границы.



ООО «Фантастик Пластик» запустило в Нижнем Новгороде завод по переработке вторичных полимеров и производству гранул и ПЭТ-флексов (сырье для ПЭТ-бутылок). Продукцию предприятия можно использовать для производства высококачественной упаковки, в том числе пищевой. Завод станет следующим этапом технологической цепочки компании «МАГ Груп», в которую уже входят сбор, транспортировка и сортировка отходов.

Справка По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МАГ Груп» зарегистрировано в 2009 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Учредителями компании в равных долях являются ООО РЭП-2 и ООО СК АГЖО. Директором компании является Максим Житников. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 46 млн руб. при доходах в 696,96 млн руб. По данным Kartoteka.ru, c «МАГ Груп» связаны региональные операторы «Нижэкология НН» (вывозит мусор из Володарского района, Дзержинска и Нижнего Новгорода, кроме Сормовского района) и «Ситилюкс 52» (обслуживает четыре района области).

По словам председателя совета директоров «МАГ Груп» Александра Новикова, объем инвестиций в проект составил 750 млн руб. В начале 2019 года объем вложений оценивался в 600 млн руб., но производителю не удалось сразу добиться необходимого качества продукции, и объем инвестиций был увеличен. Компании также потребовались дополнительные средства на оперативные расходы.

Первая очередь завода рассчитана на производство 10 тыс. т ПЭТ-флексов и 5 тыс. т полиэтиленовых гранул в год. «После того, как мы выйдем на производственную мощность, будет рассмотрен вопрос о строительстве второй очереди. Это должно произойти в первой половине 2020 года»,— рассказал господин Новиков, отказавшись уточнить мощности второй очереди.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии завода назвал проект «кармическим», так как он помогает решать проблему накопления пластика: «Наше поколение реально ухудшает жизнь своих детей, внуков и правнуков. Бороться с этим можно только запустив замкнутый оборот вторичных ресурсов». По его словам, продукция большинства существующих производств по переработке ПЭТ низкого качества и использовать ее можно только один раз, а потом — захоранивать. Созданное в Нижнем Новгороде производство позволяет выпускать флексы и гранулы для многократной вторичной переработки. Мощности завода хватит, чтобы переработать весь образующийся в Нижегородской области пластик и завозить его из других регионов.

По мнению исполнительного директора отраслевой ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, передела рынка переработки пластиковых отходов в Нижегородской области не будет, поскольку продукция нового завода и действующих разного качества (в 2018 году переработку ПЭТ начало ООО «Технопарк Реал-Инвест, связанное с региональным оператором «Реал-Кстово».— “Ъ-Приволжье”).

Руководитель нижегородской Ассоциации предпринимателей в области обращения с отходами Клара Романова считает, что этот рынок частично монополизирован. По ее словам, ряд региональных операторов различными путями аффилированы с «МАГ Груп», у других есть договоренности о поставке вторсырья именно этой компании. «Новый завод в состоянии переработать весь образующийся в регионе пластик, но это зависит не от его мощности, а от того, что в области очень низкий уровень раздельного сбора и сортировки мусора. Есть дефицит сырья, и его завозят из других регионов и стран»,— поясняет эксперт. «Что касается качества продукции, то на сегодня переработанная ПЭТ-бутылка активно используется для производства полиэфирной нити. Этот материал в больших объемах потребляется производителями нетканых материалов, в том числе им поставляется нить действующих нижегородских предприятий,— уточнила госпожа Романова.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет запуск производства на размер платы за вывоз мусора, Глеб Никитин не сказал, увеличится она или снизится. Глава региона напомнил, что летом 2019 года уже был снижен верхний предел общего тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов на 5% до 632,39 руб. за 1 куб. м. С 1 октября в среднем на 21% были уменьшены тарифы на вывоз отсортированного пластика до 534,83 руб. за 1 куб. м. «Работая с региональными операторами, служба по тарифам будет учитывать конкретную экономику этих предприятий и использовать полученные данные для дальнейшего снижения тарифов»,— пояснил глава региона.

Глава комитета по экологии законодательного собрания Владислав Атмахов считает, что в ближайшее время снижения тарифов на вывоз мусора не будет. Для решения этого вопроса необходимо внести серьезные изменения в федеральное законодательство, связанные с предоставлением господдержки переработчикам отходов и расширением полномочий муниципалитетов при регулировании тарифов.

Андрей Репин