МЭА: Россия получила крупнейшую выручку за нефтяной экспорт с июля 2022 года

Россия в сентябре нарастила нефтяной экспорт на 460 тыс. баррелей в сутки, до 7,6 млн, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Нефтяная выручка стала самой высокой с июля 2022 года и составила $18,8 млрд.

Средневзвешенная цена на российскую нефть выросла на $8 за баррель в месячном исчислении, до $81,8. Дисконт к котировке North Sea Dated (Brent) сократился до $12,2 за баррель — это самый низкий показатель с марта 2022 года.

ОПЕК и ОПЕК+ ранее исключили данные МЭА из своих расчетов. Они были заменены на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер Александр Новак объяснял это необъективностью МЭА.

По данным МЭА, крупнейшими импортерами российской нефти остаются Индия и Китай. Экспорт в Китай вырос на 270 тыс. баррелей в сутки, в Турцию — на 80 тыс. Около 190 тыс. баррелей распределяются по «неизвестным» направлениям. Экспорт отдельно нефти вырос на 250 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов — на 220 тыс.

Добыча нефти в сентябре, по данным МЭА, выросла на 10 тыс. баррелей в сутки к августу и составила 9,48 млн баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов составил 10,81 млн баррелей в сутки (+40 тыс. за счет роста добычи конденсата). Агентство ожидает, что по итогам года добыча жидких углеводородов в России составит 10,94 млн баррелей в сутки — на 150 тыс. меньше, чем в 2022 году.

Вместе с тем МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году до 2,3 млн баррелей в сутки. Ожидается, что он достигнет 101,9 млн. Причиной может стать «бурный рост спроса в Китае, Индии и Бразилии». Однако, по прогнозу агентства, рост спроса в 2024 году замедлится примерно до 900 тыс. баррелей в сутки.

Леонид Уварчев