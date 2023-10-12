За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 88 боеприпасами, есть погибшие
Как минимум 88 различных боеприпасов использовали ВСУ для нанесения ударов по Белгородской области за сутки. По данным опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым сводки, в результате погибли три человека, еще двое тяжело ранены. Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения.
- В Белгороде предварительно в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли три человека: мужчина, женщина и маленький ребенок. Еще двое находятся в тяжелом состоянии — мужчина с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом нижней конечности и сотрясением головного мозга. Кроме того, полностью разрушен один частный дом, еще два повреждены частично. Также повреждения получили три машины.
- В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпустили три артиллерийских и три минометных снаряда, по селу Красный Хутор — три минометных снаряда, по селу Наумовка — один артиллерийский снаряд. В Красном Хуторе с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. Также по одному дрону-камиказде пришлось на села Солнцевка, Наумовка и Красный Хутор.
- В Борисовском районе на окраину села Цаповка с квадрокоптера сбросили два взрывных устройства, еще одна атака была совершена с помощью двух дронов-камикадзе.
- В Валуйском горокруге в селе Новопетровка упал дрон-камикадзе с последующей детонацией. В двух частных домах выбило окна, оказались повреждены фасады и забор.
- В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый. Установлено шесть гранатометных выстрелов и один минометный снаряд. По окраине села Тишанка выпустили один минометный снаряд.
- В Грайворонском горокруге под минометный обстрел попала окраина села Пороз, зафиксировано четыре прилета. По окраине и центру села Дроновка выпущено 20 минометных снарядов. В результате обстрела загорелся дом и хозпостройки, также осколками повредило газопровод, трактор и два автомобиля. Пожар уже потушен, газоснабжение восстановили.
- В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Графовка, установлено девять прилетов. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, сейчас она уже восстановлена. По селу Вязовое выпустили семь артиллерийских снарядов, в селе Староселье сдетонировали два дрона-камикадзе.
- В Шебекинском горокруге в селах Новая Таволжанка и Муром с беспилотников сбросили два и восемь осколочных боеприпасов соответственно. По селу Ржевка выпустили четыре артиллерийских снаряда, по хутору Панков — три гранатометных выстрела. МАПП «Шебекино» был атакован с помощью дрона-камикадзе.
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