В Орловской области хотят создать центр семеноводства при участии «Мираторга»

Национальный центр семеноводства планируется создать в Орловской области на базе местного аграрного университета имени Н.В. Парахина, агропромышленного комплекса «Мираторг», АО «Щелково агрохим», селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав ООО «Орел-агро-продукт» и Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Об этом сообщили в правительстве региона и добавили, что проект получил одобрение президента Владимира Путина.

Губернатор Андрей Клычков пояснил, что центр займется решением вопроса снабжения аграриев качественными семенами. В облправительстве затруднились назвать «Ъ-Черноземье» объем инвестиций в проект, «поскольку он пока находится на этапе планирования».

«Мираторг» в 2020 году открыл в регионе селекционно-семеноводческий центр по производству семян трав. Его мощность составляет 5 тыс. т семян трав в год. Производительность сушки семенного материала, а также семенной линии — до 2,3 т в час, линии протравливания и смешивания семян с упаковкой — до 5 т в час.

«Щелково Агрохим» создал селекционно-семеноводческий центр ООО НПО «Бетагран семена» за 1 млрд руб. Он открылся в Орловской области в прошлом году. Его производительность равняется 20 тыс. т откалиброванных семян сои и 20 тыс. т откалиброванных семян пшеницы в год. Кроме того, в этом году компания включила в госреестр селекционных достижений сорт озимой пшеницы «Володя», передала на испытания еще семь сортов озимой пшеницы и три сорта сои. По данным облправительства, к 2030 году АО планирует зарегистрировать 15 новых сортов озимой пшеницы, десять сортов сои и пять сортов гороха.

Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур создал 250 сортов 22 полевых культур. 140 из них допущены к использованию в производстве России, Беларуси, Казахстана и так далее. В этом году в госреестр селекционных достижений были включены сорт яровой пшеницы «Памяти Коновалова», озимой пшеницы «Скипетр 2» и яровой пшеницы «Фея».

Алина Морозова

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