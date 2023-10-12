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Коммерсантъ FM
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Банк «Санкт-Петербург» первым выиграл в суде с Euroclear

Банк «Санкт-Петербург» выиграл дело против депозитария Euroclear в Бельгии. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на партнера юридической фирмы «Никольская консалтинг» Алексея Панича, который представляет интересы депозитария в российском суде.

После блокировки активов «Санкт-Петербург» подал иск в бельгийский суд, выиграл дело и получил средства, номинированные в евро. Впервые лицо из России судилось с Euroclear за рубежом о разблокировке денег и выиграло иск.

Но из-за санкций США банк «Санкт-Петербург» получил только часть заблокированных средств — ограничения заблокировали возможность получить деньги в долларах.

О разбирательстве в бельгийском суде Алексей Панич рассказал на заседании российского суда по коллективному иску частных инвесторов к Euroclear. По его словам, успех «Санкт-Петербурга» связан с тем, что коллективный иск к депозитарию рассмотрели в суде Бельгии, а не в российском.

«Санкт-Петербург» подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года. Он требовал взыскать с депозитария заблокированные средства — $107 млн (или 10,7 млрд руб. по нынешнему курсу) и почти €490 тыс. (51,7 млн руб.). В феврале 2023 года суд постановил взыскать с Euroclear эти деньги. Однако в мае банк отказался от требования в евро, и суд принял отказ. Как рассказал Алексей Панич в суде по коллективному иску, отказ от требований в евро был связан с тем, что банк получил деньги в рамках исполнения лицензии бельгийского регулятора на разблокировку.

Анастасия Ларина

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