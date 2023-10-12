Глава ГУР Буданов: мы выбились из графика

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал свои же слова о том, что у Киева есть шансы «закончить войну победой» в 2023 году. По его словам, ВСУ «выбились из графика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прокомментировать свое предыдущее заявления господина Буданова попросил журналист «Украинской правды». Он спросил, «что пошло не так». Глава разведки сказал, что были различные причины, большинство из которых составляет гостайну. Журналист уточнил, на какое время украинские войска «отстают от графика». «Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование»,— сказал господин Буданов. Других комментариев по этому поводу он не дал.

Украина в июне начала масштабное контрнаступление. В конце сентября The New York Times проанализировала, как изменилась линия фронта российско-украинского конфликта с начала года. По данным газеты, Россия заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине. Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что украинская армия намерена продолжать контрнаступление и в зимний период.

Леонид Уварчев