Пентагон заявил о продолжении контрнаступления ВСУ зимой

Председатель Комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что украинская армия намерена продолжать контрнаступление и в зимний период, несмотря на погодные условия.

«Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев. И я считаю, что, судя по тому, что я услышал сегодня от представителей каждой из стран, мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху»,— сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

4 октября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что у вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось порядка шести—восьми недель для успешного проведения контрнаступательных операций, после чего боевые действия вести будет гораздо труднее из-за погодных условий.

Контранаступление украинской армии началось в июне. 25 августа Евгений Балицкий заявил, что ВСУ достигли первого рубежа российских войск на Запорожском направлении. 4 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал контрнаступление провальным, заявив, что ВСУ потеряли шесть танков на Запорожском направлении. 6 сентября Евгений Балицкий сообщил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

Что происходило после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».