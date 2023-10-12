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Краснодар стал лидером в РФ по скорости интернета

Среди российских городов самая высокая средняя скорость интернета зафиксирована в Краснодаре — 240,5 Мбит/с. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков «Дом.ру», причинами лидерства может являться резкий рост спроса на удаленный формат работы.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В исследовании отмечается, что спрос на удаленку в Краснодаре по итогам 2023 года может увеличится на 160%. По прогнозам аналитиков, он будет продолжать расти.

Второе место по средней скорости интерната занял Ростов-на-Дону — 179 Мбит/с. Третье место у Санкт-Петербурга — 177,8 Мбит/с. В топ-5 также вошли Саратов (170,7 Мбит/с) и Москва (168,5 Мбит/с).

Татьяна Ручкина

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