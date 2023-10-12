Двое белгородцев пострадали в результате атаки беспилотника

В результате атаке беспилотника самолетного типа пострадали мужчина и женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Аппарат система ПВО сбила в Белгородском районе на подлете к городу.

По словам губернатора, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние людей не господин Гладкова не уточнил.

«Еще два человека, возможно, находятся под завалами», — добавил губернатор.

Вячеслав Гладков заверил, что все оперативные службы работают на месте.

Александр Прытков

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