На новосибирской обувной фабрике «С-теп» введена процедура банкротства

На обувной фабрике «С-теп» (входит в OR Group), расположенной в Бердске, введена процедура банкротства – наблюдение. Решение принято по заявлению Сбербанка. Долг фабрики перед ним превышает 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Заявление о признании фабрики банкротов в октябре 2022 года подало ООО «ЧОП "Брест плюс"» из-за долга 837 тыс. руб. Заявления о вступлении в дело о банкротстве подали, в том числе, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк (долги 4,7 млрд руб., 1,3 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно). В мае 2023 года Верховный суд России по жалобам Сбербанка и ПСБ отменил решения нижестоящих инстанций о принятии заявления «ЧОП "Брест плюс"» и определил вернуть заявление. В июне Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление ПАО Сбербанк о вступлении в дело о банкротстве.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года «в целях оптимизации расходов». Ранее власти региона сообщали о поиске инвестора для предприятия. «Это хорошее качественное производство обуви для разных категорий населения. Но, к сожалению, холдингом были допущены просчеты в финансово-хозяйственной деятельности. Не очень хорошо сработали с банками-кредиторами – кредиты более 7 млрд руб. Если закроется какой-то обувной магазин, то наше население не пострадает. Но приостановка работы производственной площадки – проблема, которой мы занимаемся на региональном и федеральном уровне»,– говорил журналистам глава областного минпромторга Андрей Гончаров. По его словам, поиски инвестора велись, в том числе и среди белорусских партнеров региона.

OR Group — торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. Группа была основана в 2003 году в Новосибирске, включена в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. С начала 2022 года входящее в группу ООО «ОР» допустило серию дефолтов по нескольким выпускам облигаций. После чего я в арбитражные суды начали поступать заявления о банкротстве компаний группы.

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Оксана Павлова