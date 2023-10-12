Wildberries ввел комиссию 3% за оплату с карт Visa и Mastercard

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании.

Введение комиссии объясняется тем, что Wildberries не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. Как пояснил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников, речь идет о вознаграждении банка, который обрабатывает платеж.

В августе 2021 года маркетплейс ввел комиссию для держателей карт Visa и Mastercard в размере 2%. Тогда гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский пояснял, что все транзакции на территории страны обрабатываются НСПК, а платежная система не взимает напрямую никаких комиссий с торговых предприятий.

Весной 2022 года, после начала военной операции России на Украине, Visa и Mastercard отключили от обслуживания российские карты. В России они продолжают работать, поскольку все транзакции обрабатывает НСПК.

Лусине Баласян