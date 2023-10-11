Ремонтом особняка занялась омбудсмен

Жители дома 146 по улице Фрунзе в Самаре, где в годы эвакуации жил композитор Дмитрий Шостакович, направили коллективное обращение региональному омбудсмену Ольге Гальцовой. Они возмущены незавершенным капитальным ремонтом в здании — объекте культурного наследия, который должен был быть выполнен еще в 2015 году. Эксперты связывают ситуацию с неспособностью руководства регионального фонда капремонта эффективно работать, недофинансированием отрасли и плохим контролем со стороны властей.

Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова встретилась во время личного приема с жильцами д. 146 по улице Фрунзе. Они передали региональному омбудсмену коллективное обращение, в котором пожаловались на отсутствие капитального ремонта в здании. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Жители дома рассказали на приеме у омбудсмена, что еще в 2015 году в здании должен был быть сделан капитальный ремонт. Однако до настоящего времени региональный фонд капремонта, на балансе которого находится здание, не исполнил своих обязательств.

Здание на ул. Фрунзе в Самаре было построено в 1931 году. В период эвакуации во время Великой Оте­чественной войны в нем жил и работал композитор Дмитрий Шостакович (1906–1975). В этот период он завершил создание Ленинградской симфонии.

Дом был признан объектом культурного наследия и взят под охрану. Степень его износа составляет 49%.

Нарушение сроков капремонта в здании неоднократно становилось предметом разбирательств, и в ситуацию вмешивалась прокуратура. Она установила, что в сентябре 2017 года региональный фонд капремонта заключил с ООО «Репер» договор на работы в домах 146 и 142/144а по улице Фрунзе стоимостью более 18,1 млн руб. Подрядчик должен был исполнить обязательства в течение 391 календарного дня. Работы были начаты, но не завершены. А по дому 142/144а по улице Фрунзе срок выполнения работ был необоснованно продлен допсоглашением в феврале 2019 года из-за отсутствия технической документации.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении врио генерального директора областного фонда капитального ремонта административное дело по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ (изменение лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его исполнении, установленных в документации о таких торгах, извещении о проведении торгов, по соглашению сторон в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения). После этого в мае 2019 года региональное УФАС обязало руководителя организации выплатить штраф 20 тыс. руб.

В 2021 году жильцы дома 146 по улице Фрунзе обратились в суд, потребовав завершить капитальный ремонт в здании. Их поручителем выступила прокуратура Ленинского района. Однако разбирательство не принесло результатов: капремонт так и не был завершен.

Поэтому жильцы дома пришли к Ольге Гальцовой. Кроме них на приеме у омбудсмена присутствовали чиновники. Они заверили, что «работы будут завершены в ближайшее время с учетом замечаний жильцов». Для этого представители областного ФКР, минЖКХ проведут с собственниками собрание, выслушают все пожелания и выработают решение.

По словам депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, ситуация с домом, в котором жил Дмитрий Шостакович, связана с глобальной проблемой капремонта в регионе.

«Эта проблема состоит из двух частей. Первая, субъективная, связана с постоянной чехардой в руководстве фонда капитального ремонта, большинство из руководителей которого уже или получили реальные сроки по уголовным делам, или находятся под следствием. В этом плане сам факт того, что один за другим руководители постоянно оказываются в сфере внимания правоохранительных органов, свидетельствует о неэффективности этой структуры в целом. Вторая, объективная составляющая связана с тем, что политика в отношении конкретных работ по капитальному ремонту, которые инициируются правительством области, курирующим ФКР министерства ЖКХ, носит характер постоянного перебрасывания средств в зависимости от сиюминутной конъюнктуры, что приводит к постоянному изменению сроков работ, проводимых фондом»,— убежден парламентарий.

В качестве примера Михаил Матвеев приводит ситуацию, когда в преддверии проведения в Самаре чемпионата мира по футболу в 2018 году власти региона решили в приоритетном порядке отремонтировать фасады домов на гостевом маршруте. Для этого были перераспределены существенные средства фонда капитального ремонта.

«Тогда на эти цели был взят большой кредит в размере около 300 млн руб. Это была одна из причин, по которой сроки капитального ремонта переносились даже не на два-три года, а на десятилетия. Также нельзя забывать, что Самарская область является регионом, в котором законодательством бремя финансирования капитального ремонта на 100% возложено на самих жителей, при том что в РФ немало регионов, в которых государство участвует в финансировании отрасли. Это вполне обосновано, потому что немало МКД относится к муниципальной собственности. То есть имеется еще проблема недофинансирования отрасли со стороны областного бюджета»,— резюмирует парламентарий.

Георгий Портнов