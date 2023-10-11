Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране

Португальскому футболисту Криштиану Роналду, выступающему за саудовский «Аль-Наср», в Иране может грозить 99 ударов плетью. Как сообщает издание Rouydad24, спортсмен нарушил закон страны, публично поцеловав 19 сентября перед матчем с «Персеполисом» фанатку, иранскую художницу по имени Фатима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По информации издания, в соответствии с уголовным кодексом Ирана действия футболиста могут расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». Как отмечает Rouydad24, пока дело в отношении Криштиану Роналду не возбуждено.

При этом издание Index HR сообщило, что решение о наказании для Роналду было принято заочно и игрок при посещении Ирана должен будет понести наказание в виде 99 ударов плетью.

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