Штрафам не нужны особые знаки

МВД не поддержало идею вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова («Новые люди») отменить штрафы, вынесенные с мая 2023 года в зонах контроля мобильных камер, которые не обозначены дорожными знаками. Норма, запрещающая штрафовать нарушителя в случае, если водитель не был заранее предупрежден о комплексе, уже закреплена в законодательстве, но начнет действовать только в 2024 году. Господин Даванков предложил объявить водителям «амнистию» уже сейчас. В МВД несогласие объясняют тем, что иначе придется простить всех водителей, нарушение которых в упомянутый период зафиксировали камеры, поскольку доказать наличие (или отсутствие) знака на момент вынесения каждого из постановлений невозможно.

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Свое обращение господин Даванков направлял в адрес премьера Михаила Мишустина еще в августе. В документе речь шла о законе, подписанном президентом Владимиром Путиным 29 мая, с корректировкой действующих правил применения комплексов фотовидеофиксации нарушений (“Ъ” рассказывал о нем). Среди прочего в документе появился закрытый перечень оснований для установки камер, а также запрет на применения приборов, не обозначенных дорожными указателями. Закон вступает в силу 1 сентября 2024 года — к этому времени правительство должно утвердить и новые правила применения камер. Вячеслав Даванков предложил, не дожидаясь этой даты, объявить амнистию по штрафам водителям, если нарушение зафиксировали не обозначенные знаками мобильные камеры-треноги. Такой опыт уже был у столичных властей, говорит депутат, когда в рамках так называемой ковидной амнистии отменялись вынесенные в 2020–2022 годах штрафы за нарушение специального режима во время эпидемии COVID-19.

По данным ГИБДД на конец 2022 года (более свежих сведений не публиковалось), в России числилось 23,8 тыс. стационарных и 3,2 тыс. мобильных камер. 72,7% комплексов направлены на фиксацию нарушения скоростного режима. С начала 2023 года в зонах, контролируемых комплексами, произошло более 1,6 тыс. ДТП, на 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первый замглавы МВД Александр Горовой идею господина Даванкова не поддержал (“Ъ” ознакомился с его ответом). Предложенная депутатом инициатива, считает он, противоречит принципу «поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, предполагающим правовую определенность, сохранение разумной стабильности правового регулирования и предсказуемость нормотворческой политики». Введение амнистии по штрафам с мобильных камер, добавляет Александр Горовой, приведет к необходимости освободить граждан от ответственности за все совершенные после 29 мая правонарушения, зафиксированные комплексами, поскольку доказать наличие (или отсутствие) соответствующего знака на момент вынесения каждого из постановлений невозможно. Господин Горовой также напомнил, что объявление амнистии относится к компетенции не правительства, а Госдумы, которая должна принять соответствующее постановление.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) считают позицию МВД обоснованной. «Инициатива господина Даванкова вряд ли могла бы что-то изменить для водителей, потому что практически все комплексы, расположенные вне населенных пунктов, сейчас обозначаются знаком "фотовидеофиксация", который устанавливается за 150–300 м до начала зоны контроля»,— пояснили в организации. В ОКО также не исключили и возможность «проявления злого умысла со стороны водителей-нарушителей», которые во избежание штрафов (при поддержке инициативы «Новых людей») могли бы, к примеру, специально развернуть и повредить дорожный знак, а уже после сделать запись проезда с помощью видеорегистратора. «Также возможны ситуации, когда, к примеру, из-за сильного шквалистого ветра или в результате ДТП знак был временно поврежден, а через несколько часов дорожные службы его восстановили»,— отметили в ОКО.

Напомним, что в связке с принятым Госдумой законом «о камерах» (на который и ссылался Вячеслав Даванков) должны быть приняты технические поправки к КоАП, исключающие вынесение штрафов (или отмену уже вынесенных) с камер, установленных или обозначенных не по правилам. Такой законопроект (авторами выступают сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова) принят в первом чтении в конце 2021 года. На данный момент идут согласования между различными ведомствами текста ко второму чтению, говорит источник “Ъ” в Госдуме, но пока сложно предсказать, когда этот процесс закончится.

Иван Буранов