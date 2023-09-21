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Коммерсантъ FM
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Ремень послужит бюджету

В Москве начали штрафовать за непристегнутых пассажиров

Столичные власти планируют наказывать с помощью дорожных камер пассажиров автомобилей, которые не пристегиваются ремнем безопасности. Штраф в размере 1 тыс. руб. при этом получит владелец машины. Мэрия Москвы в четверг пообещала «трактовать любые сомнения в пользу собственника транспорта». Это заявление прозвучало на фоне активно обсуждающихся в соцсетях случаев, когда ГИБДД не смогла распознать ремень безопасности на фоне темной одежды водителя, а также штрафов владельцам ретроавтомобилей, где средства безопасности не предусмотрены вовсе.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщил в четверг московский дептранс, факты нарушения, когда пассажиры автомобиля не используют ремень безопасности, с 21 сентября фиксируют 206 столичных камер (всего в столице более 3,8 тыс. комплексов). Пристегнут ли ремень, определяет при этом нейросеть. Штраф в размере 1 тыс. руб. направляется собственнику автомобиля от ГИБДД. ПДД запрещает водителю перевозить не пристегнутых ремнями пассажиров.

Столичные власти, используя комплексы автоматической фиксации, штрафуют водителей за нарушение, о котором идет речь, с 2020 года. Выписано 6,7 млн административных постановлений.

Опыт перенимают и другие регионы. При этом пользователи соцсетей регулярно рассказывают об ошибочных, как они утверждают, штрафах — к примеру, когда ремень сливался на фото с темной одеждой либо не был виден под отворотом куртки.

Попытки обжалования постановлений к успеху приводят далеко не всегда. Штрафы приходят и владельцам транспортных средств, где ремень безопасности на фото не может быть виден. Например, в Ford Mustang первого поколения пояс безопасности установлен на уровне поясницы. Что касается ретроавтомобилей, то там ремень не предусмотрен вовсе (например, ГАЗ-21 или «Москвичи» 1970-х годов выпуска). Но владельцы таких машин тоже получают «письма счастья».

Отметим, первым регионом, где начали штрафовать за непристегнутый ремень у пассажира, в 2022 году стала Свердловская область. Широкую известность получил произошедший в этом регионе примерно год назад курьезный случай: софт камеры принял за пассажира плюшевого кота, приклеенного к лобовому стеклу, ГИБДД прислала штрафное постановление владельцу. Позже ведомство признало ошибку, постановление было отменено.

«ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта»,— пообещал в четверг вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«Решение о введении нового состава администрирования принималось совместно с Госавтоинспекцией, в том числе и на федеральном уровне,— рассказали “Ъ” в ЦОДД Москвы.— Также учитывался опыт использования камер для выявления непристегнутых водителей. Кроме того, определялись наиболее удачные с точки зрения качества фотоматериалов места установки комплексов. Только когда все эти пункты были выполнены, мы запустили фиксацию».

Вступило в силу постановление, позволяющее штрафовать за покрышки не по сезону

Риски при контроле ремня безопасности пассажиров те же самые, что и для водителей,— субъективная оценка инспектора, на основании которой он решает, есть ремень или нет, пояснил “Ъ” эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «А это зависит от контрастности ремня относительно одежды, в том числе в темное время суток в инфракрасном диапазоне, когда результат может быть иной, чем в видимом свете,— поясняет он.— У пассажира, с одной стороны, спереди нет руля и приборной панели, закрывающих большую часть ремня у водителей, риск ошибки меньше. С другой стороны, пассажирам не запрещено держать вещи на коленях». Отметим, что на некоторых маркетплейсах сегодня уже можно заказать футболки с имитацией ремня безопасности, стоят они около 1 тыс. руб.

«С технической точки зрения препятствий для фиксации подобных нарушений нет, существующие комплексы фотовидеофиксации это способны делать,— говорят в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер).— Например, комплексы фотовидеофиксации Московской области, нейросети этому также обучены, но штрафы за нарушение пока не выносятся. Решение принимает ГИБДД в каждом конкретном регионе».

В ОКО не исключают, что в будущем комплексы начнут распознавать несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил транспортировки грузов, в том числе легковыми автомобилями, а также нарушения ПДД водителями электросамокатов и СИМ.

В ЦОДД напомнили о планах фиксировать с помощью камер уровень шума от автомобилей и мотоциклов (“Ъ” рассказывал об этом), кроме того, сейчас проводится эксперимент по фиксации водителей, не пропускающих кареты скорой помощи, но штрафы не выносятся.

Иван Буранов

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