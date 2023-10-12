ВАД займется «текучкой»

ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» заключит государственный контракт с АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова по содержанию дороги федерального значения от Санкт-Петербурга до границы с Белоруссией в Ленобласти стоимостью около 165 млн рублей, сообщила «Ъ-СПб» пресс-служба ФКУ. Срок окончания работ — декабрь 2023 года. Подрядчик в очередной раз стал единственным участником тендера. На конкурс была подана жалоба от ООО «Экодом», но УФАС Санкт-Петербурга признало ее необоснованной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конкурс на осуществление отдельных видов работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Ленинградской области был объявлен ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» в сентябре. В результате выполнения контракта в нормативное состояние должно быть приведено асфальтобетонное покрытие дороги Р23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в Ленобласти.

Начальная цена контракта была определена на уровне 164,89 млн рублей. АО «ВАД» подало заявку на выполнение работ за предложенную сумму и не в первый раз стало единственным участником конкурса. В начале октября жалобу на порядок проведения конкурса подало московское ООО «Экодом». В частности, компанию не устроил порядок оценки, установленный заказчиком, уточнили в пресс-службе ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"». Санкт-Петербургское УФАС признало жалобу необоснованной. Решение будет опубликовано на сайте госзакупок до конца этой недели, сообщили в ФКУ.

За последний год АО «ВАД» заключило несколько дорожных контрактов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. До конца 2025 года компания должна закончить реконструкцию так называемой «бетонки» — автодороги А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» на участке Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора. Контракт стоимостью более 4,5 млрд рублей был подписан в сентябре (см. «Ъ-СПб» от 12.09.2023). В этом году компания также стала подрядчиком строительства первого этапа Южной широтной магистрали (ЮШМ) от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе Петербурга стоимостью почти 21 млрд рублей, а также проектирования и строительства трассы М32, которая свяжет Выборгский и Приморский районы города, стоимостью 18,5 млрд рублей.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», немногие петербургские компании достаточно мобильны и располагают необходимыми ресурсами — рабочей силой и техникой — для выполнения дорожных работ в Ленобласти. Эксперты называют ВАД подрядчиком, не берущим контракты, которые он не может выполнить.

Александра Тен