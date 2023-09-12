ВАД вновь въезжает на «бетонку»

ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» заключило государственный контракт на реконструкцию автодороги А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» на участке Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора стоимостью более 4,5 млрд рублей с АО «ВАД». Срок окончания работ — конец ноября 2025 года. Компания Валерия Абрамова и Виктора Перевалова стала единственным участником конкурса, и эксперты связывают это с тем, что немногие петербургские компании располагают достаточными ресурсами для работы в Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключил государственный контракт на реконструкцию автодороги А-120 «Санкт-Петербургского южное полукольцо» на участке Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора стоимостью более 4,5 млрд рублей с АО «ВАД»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключил государственный контракт на реконструкцию автодороги А-120 «Санкт-Петербургского южное полукольцо» на участке Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора стоимостью более 4,5 млрд рублей с АО «ВАД»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация о заключении госконтракта на выполнение работ по реконструкции очередного участка Южного полукольца появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованной документации, автодорогу расширят с двух до четырех полос, на участке будет построен новый мост через реку Винокурку в Тосненском районе Ленобласти, а в деревне Поги появится надземный переход. В состав работ входят также освещение всего участка и разграничение барьерным ограждением встречных потоков.

Конкурс на реконструкцию и строительство был объявлен в конце июля этого года. Единственным участником торгов стало АО «ВАД», уже выполнявшее работы на других участках дороги. Начальная стоимость составляла 4,52 млрд рублей. Контракт с подрядчиком подписан на эту же сумму.

В процессе реконструкции будут убраны бетонные плиты, на которых стоит дорога и благодаря которым в народе ее называют «бетонкой». Санкт-Петербургское южное полукольцо, проходящее по территории города и области, было построено в советское время как военная дорога, соединяющая воинские части. Предполагалось даже, что на эту дорогу могли приземляться самолеты. ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» ремонтирует эту трассу с 2014 года. По данным СМИ, все подряды на приведение в порядок участков Южного полукольца выигрывала компания ВАД (см. «Ъ-СПб» от 08.05.2018).

Как уже сообщал «Ъ-СПб», в этом году компания также стала подрядчиком строительства первого этапа Южной широтной магистрали (ЮШМ) от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе Петербурга (см. «Ъ-СПб» от 10.02.2023). Контракт почти на 21 млрд заключен с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Кроме этого, компания выполняет проектирование и строительство трассы М32 стоимостью 18,5 млрд рублей и несколько других проектов в Петербурге и Ленобласти.

Большое количество заказов — не проблема для такого подрядчика, как ВАД, считает генеральный директор Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов. «Обычно эта компания выполняет работы досрочно»,— говорит он. Причина, по которой в конкурсе на ремонт очередного участка трассы А120 не нашлось других претендентов, в том, что не все петербургские компании достаточно мобильны для выполнения работ в Ленобласти, предполагает руководитель АСДОР.

«На решение, принимать участие в конкурсе или нет, влияют многие факторы,— объясняет господин Агафонов.— Не все компании располагают достаточным количеством рабочих и техники для их перебазирования на работы в Ленобласти».

Александра Тен