Подполковника лишают свободы и звезд

Бывший начальник межрайонного отдела СКР в Лениногорске Алексей Иванов получил 12 лет строгого режима и лишен звания подполковника юстиции за взятки на сумму 7 млн руб. Сегодня приговор ему вынес городской суд Нижнекамска. Также срок колонии — 6 лет — назначен казанскому экс-адвокату Сергею Новикову, который, как установил суд, передавал Иванову деньги с целью смягчения обвинений фигурантам уголовных дел. В прокуратуре Татарстана с решением суда согласны. Алексей Иванов свою вину не признал и намерен оспаривать приговор.

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Прокуратура Татарстана сегодня сообщила о том, что Нижнекамский городской суд вынес приговор «экс-главе районного СКР». «Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил фигуранта к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 10 млн рублей и лишил права занимать должности представителей власти на срок семь лет, а также лишил звания подполковника юстиции»,— сообщил надзорный орган, не называя имени фигуранта.

Как выяснил «Ъ-Казань», речь идет об экс-начальнике Лениногорского межрайонного отдела СКР Алексее Иванове, которого обвиняют в двух фактах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 7 млн руб. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался бывший казанский адвокат Сергей Новиков, который, как следует из материалов дела, передавал деньги.

Алексей Иванов был задержан сотрудниками ФСБ 19 февраля 2021 года в Нижнекамске на парковке при получении денег от Новикова.

Как писали местные СМИ со ссылкой на раскрытые в суде материалы дела, взятки Иванову передавались в интересах Хамита Хасанова, бывшего директора лениногорского многопрофильного предприятия «Мастер-строй», и Рустама Хуббатова, бывшего инспектора ГИСУ Татарстана. В июне 2020 года господина Хасанова заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт детской поликлиники Лениногорска. Но перед направлением дела в суд обвинение в мошенничестве ему переквалифицировали на злоупотребление полномочиями, и в итоге он отделался штрафом в 200 тыс. руб. Интересы господина Хасанова представлял адвокат Новиков.

По данным следствия, Иванов предложил Новикову озвучить подзащитному Хасанову требование о взятке за возможность переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью. Хамит Хасанов, сославшись на отсутствие денег, платить отказался. В ответ Иванов подготовил на служебном ноутбуке постановление от имени руководителя следственной группы о предъявлении господину Хасанову обвинения по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере). По нему Хасанов мог лишиться свободы на срок до шести лет, поэтому он согласился передать деньги в сумме 4 млн руб. через адвоката Новикова, полагает следствие.

Примерно по той же схеме была поучена взятка в размере 3 млн руб. у Рустама Хуббатова, который подозревался в злоупотреблении полномочиями при ремонте детской поликлиники в Лениногорске: якобы он подписал акт о выполнении работ в феврале 2019 года, а фактически медучреждение пустовало почти два года. Требования Хуббатову о выплате денег также передавались через экс-адвоката Новикова, следует из материалов дела.

Хасанов и Хуббатов обратились в ФСБ. При попытке снять со счета деньги в Казани был задержан экс-адвокат Новиков. Он заявил, что является лишь посредником в этой сделке, и согласился участвовать в разоблачении подполковника Иванова. Передача ему денежных средств состоялась 19 февраля 2021 года в Нижнекамске на парковке «Макдоналдса» под контролем сотрудников ФСБ. При задержании Алексей Иванов причастность к полученным средствам отрицал.

Согласно материалам дела, у бывшего подполковника СКР был изъят старенький кнопочный мобильник. Установленная в нем сим-карта была оформлена на жителя Набережных Челнов по фамилии Гусев, который скончался за семь месяцев до указанных событий. На вопрос, как и зачем чужой мобильник оказался в его руках, Иванов отвечать отказался.

Также у него был изъят ноутбук, в котором были обнаружены постановления по уголовным делам в отношении Хамита Хасанова и Рустама Хуббатова.

Изначально гособвинитель требовал отправить экс-следователя в колонию на 10 лет и шесть месяцев, а Новикова — на 8 лет и шесть месяцев. Но первому суд дал больший срок, а второму — меньший, применив норму о наказании ниже низшего предела: Новиков, признавший свою вину, получил шесть лет строгого режима.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ-Казань» пояснили, что результатами судебного процесса довольны. Дальнейшие действия гособвинения будут зависеть от того, какая апелляция будет подана адвокатом Иванова, добавили представители надзорного органа.

Свою вину бывший подполковник юстиции Иванов не признал. По словам одного из адвокатов, апелляция по этому делу будет подана в установленные законом сроки. Позиция защиты основывается на том, что, с ее точки зрения, в ходе оперативно-разыскных действий по этому делу были допущены многочисленные нарушения УПК.

Искандер Тулбаев