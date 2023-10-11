Российский рынок акций обновил месячный максимум

Российский рынок акций по итогам торгов 11 октября обновил месячный максимум, вплотную подойдя к отметке в 3200 пунктов. Среди лидеров по росту оказались акции Polymetal и ЛУКОЙЛ.

Сегодняшние торги завершились на отметке 3190 пунктов. В последний раз на подобный уровнях Мосбиржа закрывала торги 4 сентября.

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Акции Polymetal оказались лидерами дневного роста: в ходе торгов бумаги выросли на 4,38% на фоне роста стоимости золота и сообщений о выкупе компанией еще 2,5 тыс. обыкновенных акций в рамках предложения по обмену. В лидерах по падению оказались акции «Татнефти», потерявшие 3,26%.

Индекс РТС на закрытии торгов составлял 1005,24 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,8%.

Александр Кислов