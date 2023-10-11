Xerox переключили на менеджеров

Американская Xerox продала российскому топ-менеджменту свое юрлицо в стране — ООО «Ксерокс (СНГ)». Там обещают продолжить сервисное обслуживание техники. Эксперты отмечают, что оригинальные картриджи для техники компании, которые приносят основной доход, по-прежнему можно свободно ввозить в Россию. Источники “Ъ” на рынке считают сделку формальностью, позволяющей Xerox сохранить местных клиентов. Однако новые владельцы обещают запустить в стране некие новые проекты. Деталей они не раскрывают, но подчеркивают, что теперь не связаны эксклюзивными обязательствами именно с Xerox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В ООО «Ксерокс (СНГ)» рассказали “Ъ”, что владельцами компании стали ее российские топ- менеджеры, не уточнив имен. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственник ООО сменился 10 октября: вместо британской Xerox Limited 100% долей получило ООО «Кселаб» (зарегистрировано 20 декабря 2022 года). В последнем 90% принадлежит президенту «Ксерокс (СНГ)» Антону Бородихину, а 10% — Светлане Бородихиной. Выручка российского юрлица в 2022 году составила 6,6 млрд руб., чистый убыток — 257 млн руб. Из имущества на компании числится арендованное нежилое здание в Москве на Останкинской улице.

В «Ксерокс (СНГ)» уточнили, что компания продолжит заниматься сервисом для заказчиков, оказанием услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, а также поставкой «широкого спектра бумажной продукции и специальных материалов».

Господин Бородихин добавил, что ранее компания была связана эксклюзивными отношениями с Xerox, но теперь сможет реализовывать свои проекты на базе любых «доступных на рынке продуктов и решений». Раскрыть подробности он отказался.

После начала военных действий на Украине многие иностранные поставщики покинули РФ и продали местный бизнес. Так, в середине 2022 года «Марвел-Дистрибуция» выкупила российские активы другого американского производителя принтеров, Lexmark. Тогда в компании называли основной целью привлечение персонала российского офиса Lexmark, который занимался сервисной поддержкой, а также получение контроля над действующими контрактами с отечественными компаниями (см. “Ъ” от 5 августа 2022 года).

По данным Holodilnik.ru, с января по август 2023 года российский рынок лазерных МФУ (многофункциональные устройства) вырос в штуках на 35% год году, до 538 тыс. проданных устройств. В деньгах он увеличился на 52%, до 18,1 млрд руб. Самым популярным брендом МФУ стал американский HP с долей 23% рынка в штуках (годом ранее — 30%), на втором месте — японский Canon, чья доля увеличилась на 3 п. п., до 8%, следом Xerox с 3% (годом ранее — 6%) и Brother с 2% (годом ранее 13%). В сегменте струйных МФУ лидирует HP (33% рынка), Canon (25%) и Epson (38%).

Собеседник “Ъ” среди производителей принтеров полагает, что менеджеры «формально выкупили ООО "Ксерокс (СНГ)" за доллар, чтобы американская компания могла продолжать на этом основании обеспечивать технический сервис крупных корпоративных клиентов». Среди них, по данным источника “Ъ”, в частности, «Почта России» и Альфа-банк.

По информации собеседника “Ъ”, на корпоративном рынке Xerox занимал 20–25% рынка РФ в штуках в сегменте крупных аппаратов (формат А3 и выше).

«Официальные поставки оборудования в Россию этой марки невозможны (полного запрета нет, но есть санкционное ограничение по принтерам дороже $300, под которое попадает значительное число моделей Xerox.— “Ъ”), но расходные материалы могут импортироваться»,— добавляет источник “Ъ”. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отмечает, что прибыльность ООО «Ксерокс (СНГ)» в основном и обеспечивали поставки оригинальных картриджей.

Тимофей Корнев