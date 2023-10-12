В мире с животными

В Башкирии, несмотря на законодательную базу по защите животных, много проблем в отношении людей к кошкам и собакам — как бездомным, так и домашним. Государственных приютов для безнадзорных животных нет, а владельцы частных приютов жалуются на отсутствие помощи от государства. Не всегда чиновники и компании, обязанные организовывать отлов собак, занимаются этим достаточно ответственно, что порой приводит к трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зоозащитники сетуют на недостаточную поддержку приютов со стороны государства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Зоозащитники сетуют на недостаточную поддержку приютов со стороны государства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», принятый в июне 2020 года, был призван регулировать отношения в области обращения с животными. В документе отмечается, что создаваемые на территории республики собачьи приюты могут быть государственными, муниципальными, а также частными, но в Башкирии до сих пор нет ни государственных, ни муниципальных приютов для бездомных животных, а частные существуют на средства их владельцев и пожертвования, которых катастрофически не хватает.

Согласно закону, безнадзорных животных должны осмотреть, содержать на карантине, вакцинировать, маркировать, стерилизовать и в дальнейшем содержать «до наступления естественной смерти», возврата «на прежние места их обитания» или передачи новым владельцам. Собак, у которых на ошейниках или «иных предметах» есть сведения о владельцах, необходимо передавать хозяевам.

Также в законе указано, что органы государственной власти республики вправе наделять отдельными полномочиями в области обращения с животными органы местного самоуправления.

Итак, закон есть, но работает ли он в достаточной мере? 17 апреля 2021 года в селе Сафарово Учалинского района произошла трагедия: стая безнадзорных собак напала на ребенка, который катался на велосипеде по Школьной улице. В ноябре 2022 года Учалинский районный суд признал виновным бывшего главу Сафаровского сельсовета Раяна Ахтямова в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Раян Ахтямов не признал вину. Экс-чиновник был приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

В прошлом году депутаты Курултая Башкирии внесли в Госдуму три законопроекта с изменениями в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы обязать граждан стерилизовать и чипировать домашних питомцев. Бродячих собак за пределами муниципалитетов было предложено приравнять к диким животным, что позволит их отстреливать. Во время обсуждения в Комитете по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая Башкирии депутат Руфина Шагапова напомнила о том, что в случае с трагедией в деревне Сафарово закон об ответственном обращении с животными не сработал.

«Действующие нормы законодательства позволяют лишь отлавливать, стерилизовать и обратно выпускать животных. На это тратятся бюджетные средства, которых и так физически не хватает муниципалитетам»,— отмечал депутат Госдумы от Башкирии Рафаэль Марданшин. Он признал, что «по-хорошему, конечно, нужно развивать приюты для бездомных животных», но «для этого муниципалитетам нужны дополнительные средства, которых у них нет».

Приют для одиноких животных

В мае 2023 года были внесены поправки в республиканский закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым владельцы частных приютов для животных в Башкирии могут рассчитывать на государственную поддержку, предусмотренную для социально ориентированных некоммерческих организаций. Согласно закону о государственной поддержке социально ориентированных НКО, принятому в Башкирии в июле 2012 года, им предоставляется финансовая, имущественная, информационная, консультационная и методическая поддержка, дополнительное профессиональное образование работников и волонтеров, льготы по уплате налогов и сборов. Они также могут рассчитывать на проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Финансовая поддержка социально ориентированным НКО оказывается в виде предоставления субсидий сроком на два года.

Однако многие общественники не знают об этих изменениях в законодательстве. Как отмечает владелица частного приюта «Добрые друзья» Светлана Русакова, в республике нет ни одного государственного приюта для бездомных животных, лишь несколько частных и, по ее мнению, «все они находятся в бедственном положении». Ее приют находится в промзоне возле «Уфанефтехима» более 20 лет. За это время она не получала поддержки от властей. Сейчас в приюте живут около 70 собак, содержание которых обходится до 200 тыс. руб. в месяц, при этом одноименный благотворительный фонд дает не более 15 тыс. руб. ежемесячно.

«Когда бизнес шел хорошо, денег хватало»,— отмечает она. Сейчас Светлана Русакова планирует продать свой бизнес вместе со всей недвижимостью и купить или взять в аренду участок под приют. Она обращалась в администрации Уфы и Орджоникидзевского района, а также в министерство земельных и имущественных отношений Башкирии с просьбой выделить землю под приют. В администрации района ей отписались, что земля выделяется через процедуру торгов, в мэрии Уфы вообще проигнорировали обращение. В министерстве земельных и имущественных отношений на просьбу о содействии ей ответили, что необходимо сначала за свой счет провести замеры участка, что обойдется примерно в 100 тыс., затем выйти на торги, в которых она будет участвовать на общих началах. «И не факт, что я их выиграю»,— комментирует Светлана Русакова. К тому же, по ее словам, на земельном участке, предназначенном для содержания приюта, должно быть обязательно проведено электричество еще до его покупки или аренды.

«На практике закон о защите животных не работает, и выхода на депутатов тоже нет. В Москве этот вопрос решен. В Уфе с этим — просто беда»,— возмущается Светлана Русакова. По ее словам, специализированные организации отлавливают собак, чипируют, но не всегда стерилизуют. «Недавно ко мне попала такая чипированная собака, которая через некоторое время родила. Собаки во временных приютах содержатся в ужасных условиях. В Башкирии очень равнодушно относятся к проблеме бездомных животных,— подводит итог собеседница.— «Важно, чтобы к решению проблемы подключились государственные деятели».

Руководитель юридической компании Satellion team Руслан Галин отмечает, что землю под строительство приютов для бездомных животных не выделяют, так как против их строительства выступают местные жители. Возможно, следует просить о выделении участка для приюта за городом, чтобы никому не мешать. «Неужели нельзя организовать для животных комфортную среду?» — восклицает собеседник. Он уверен, что на уровне города этот вопрос решить нельзя, необходимо решать его на уровне республики.

Управляющая центра поддержки бездомных животных «Мягкие лапки» Яна Рудковская считает, что приюты для животных должны быть доступны для волонтеров. В противном случае «неизвестно, что будет твориться там, за закрытыми дверями», полагает госпожа Рудковская. При этом государство должно помогать приютам. Сейчас же, по ее словам, никакой помощи от государства нет.

Руководителем «Мягких лапок» является мать Яны Лилия Рудковская, а супруг Даниил Михайлов, индивидуальный предприниматель, занимается отловом бездомных животных, которых затем лечат, стерилизуют и содержат в приюте после операции. Согласно муниципальному заданию, на все это выделяется 5,3 тыс. руб. Но для полноценного ухода за животным этого недостаточно, утверждает Яна Рудковская. Например, во время операции важно сделать качественный наркоз, который не просто обездвиживает собаку, но и обезболивает. Питание животного также обходится намного дороже, чем заложено в контракте. Но, по ее словам, есть компании, которым этой суммы хватает. «Там собак уничтожают — просто не кормят»,— уверена она.

Яна Рудковская отмечает, что в их организации добрых собак стараются не выпускать обратно на улицу, где они обречены, а пристраивать. «Злых мы тоже пристраиваем, если кому-то нужен сторож в частный дом. А эти дички, которые боятся людей, их лучше по максимуму выпускать. Они будут прятаться и приходить ночью на помойку, вы их даже не увидите», — рассказывает собеседница.

Яна Рудковская уверена, что государство должно помогать владельцам собак с бесплатной стерилизацией, а также организовывать разъяснительную работу с хозяевами о необходимости стерилизации животных. По ее словам, цены в клиниках на стерилизацию — от 8 тыс. руб.: «Разве может пенсионер себе такое позволить?»

Также она считает важным введение электронной чипизации бездомных животных, чтобы можно было четко отслеживать, в каком приюте их содержали, какие процедуры проводили, кто после этого забрал их в семью. Сейчас собакам в ухо вставляют бирки с номером, отследить информацию по которому крайне сложно. Обычные бирки стоят 12 руб., электронные чипы — 170 руб. «Понятно, что это более затратно, но в итоге все это окупится более ответственным отношением компаний-отловщиков», — отмечает она.

В Башкирии нередки случаи издевательства и над домашними животными. Причем за убийство или истязание животного виновных чаще всего приговаривают к небольшим штрафам, исправительным или обязательным работам, хотя уголовная статья о жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ) предполагает наказание от штрафа в 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет.

У надзорных органов есть вопросы к организациям, которые занимаются отловом животных. В апреле текущего года отдел МВД по Ишимбайскому району Башкирии проводил проверку по факту обнаружения в лесу на выезде из Стерлитамака 18 трупов собак, в том числе щенков, сообщала пресс-служба республиканского МВД. Была назначена экспертиза для выяснения причин гибели животных.

Отношение к домашним животным у властей тоже, мягко говоря, прохладное. До сих пор в республике нет достаточного количества площадок для выгула собак. На это уже обратили внимание надзорные органы. Так, в июне текущего года Октябрьский районный суд по иску Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры обязал мэрию Уфы устранить нарушения законодательства об обращении с животными. Проверка надзорного ведомства установила, что «не все места обозначены табличками и оборудованы контейнерами для сбора отходов жизнедеятельности животных», городская администрация не приняла правовой акт, определяющий площадки, предназначенные для выгула питомцев, отмечается в сообщении.

21 августа этого года администрация Уфы во исполнение решения суда опубликовала постановление, которым утвердила десяток мест для выгула собак. Глав администраций районов обязали организовать обустройство и содержание таких мест.

Майя Иванова