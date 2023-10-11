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Коммерсантъ FM
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Граффити поддалось осквернению

Возбуждено дело о закраске буквы Z в Орле

В Орле возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. По версии следствия, в апреле этого года молодой человек закрасил граффити в виде георгиевской ленты, выполненной в форме буквы Z, а его знакомый снял этот процесс на видео. Их личности установили благодаря оперативным материалам региональных управлений ФСБ и МВД. Мужчины находятся под подпиской о невыезде, к концу недели им планируют предъявить обвинение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отдел по Северному району Орла регионального управления Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении 21-летнего и 22-летнего жителей города. Как рассказали в ведомстве, мужчины осквернили символ воинской славы России.

По данным «Ъ», следствие считает, что в апреле этого года житель Орла Степан Ситник решил закрасить граффити на фасаде дома №17 на улице Металлургов, расположенного у культурно-досугового центра «Металлург».

Рисунок представлял собой георгиевскую ленту, выполненную в форме буквы Z, которая, по версии следствия, является символом специальной военной операции России. Под изображением была надпись: «Своих не бросаем».

Подозреваемый сообщил своему знакомому Александру Кулакову о желании закрасить граффити и попросил его понаблюдать за обстановкой и предупредить в случае появления посторонних лиц, пока он будет это делать. Степан Ситник, как полагает следствие, закрасил изображение валиком с помощью заранее подготовленной белой краски и лотка. Его знакомый снимал процесс на свой мобильный телефон.

Подозреваемые были установлены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Сейчас в их отношении проводятся следственные действия, направленные на установление мотива и иных обстоятельств происшедшего.

Мужчина, обругавший мальчика в шапке с буквой Z, попал под суд

Фигурантов дела не задерживали, в конце недели запланировано предъявление им обвинения. В управлении СКР «Ъ» пояснили, что в отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба подозреваемых, по информации «Ъ», ранее привлекались к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), а Степан Ситник также за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч. 5 и ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По оперативной информации ЦПЭ УМВД, последний является «сторонником леворадикальной политики» Алексея Навального (внесен в РФ в список экстремистов и террористов).

Этой осенью уничтожение военной символики стало причиной возбуждения уголовного дела в другом регионе — Белгородской области. Там под стражу на два месяца заключили 28-летнего жителя Калининградской области Илью Чубукова. Он, по версии регионального управления МВД, ночью 18 сентября совершил поджог инсталляции в виде буквы Z, установленной на проспекте Ватутина в Белгороде. Мужчине вменяют в вину вандализм по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы) и незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Фигурант дела обжаловал арест, заявив, что изъятую из его комнаты в общежитии взрывчатку ему подкинули. Жалоба, по данным «Ъ», оставлена без удовлетворения.

Сергей Толмачев, Воронеж

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