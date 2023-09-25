От инсталляции к СИЗО

В Белгороде под стражу до 19 ноября заключен житель Калининградской области, которого подозревают в поджоге инсталляции в виде буквы Z. Ему вменяют в вину вандализм по мотивам политической ненависти. Как отмечает защита, основанием для избрания суровой меры пресечения стала изъятая с места проживания мужчины в Белгороде взрывчатка. Обвиняемый утверждает, что при задержании его пытали, а найденные у него предметы подкинули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Свердловский райсуд Белгорода 29 сентября отправил 28-летнего жителя Калининградской области Илью Чубукова в СИЗО на 1 месяц и 29 дней. Мужчину задержали на прошлой неделе. Следствие считает, что ночью 18 сентября он совершил поджог инсталляции в виде буквы Z, установленной возле проспекта Ватутина. В управлении МВД по Белгородской области утверждают, что личность предполагаемого поджигателя смогли установить в результате оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

В ведомстве заявляли, что в комнате общежития в Белгороде, которую снимал мужчина, оперативники обнаружили предметы, конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. Их изъяли и направили на исследование.

В отношении задержанного полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы). В МВД добавили, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений на территории региона.

Защита подозреваемого в суде выступала против его заключения под стражу. «По данной статье, по сути, никто не арестовывает,— сказала “Ъ” адвокат Евгения Суслова.— По ст. 214 УК РФ дознаватель избрал меру пресечения в виде обязательства о явке. Основанием для обращения в суд стала тяжкая ст. 222.1 УК РФ (статья о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, предусматривающая до восьми лет лишения свободы.— “Ъ”). Вопрос стоял по этой статье, то есть по тем вещам, которые, по его мнению, ему подкинули».

Подозреваемый рассказал адвокату, что перед обысками его на несколько часов задержали одетые в гражданскую одежду мужчины. Они били его и, заковав в наручники, вкладывали в руки предметы, похожие на ручную гранату и тротиловую шашку.

В суде адвокат попросила приобщить к материалам об избрании меры пресечения фотографии с травмами задержанного. На них видны ссадины и гематомы на его голове, руках и спине и следы применения электрошокера. Также она предложила учесть ответ Министерства обороны на депутатский запрос о том, что буква Z не имеет специального значения и не является официальным воинским символом. «Суд удовлетворил все ходатайства и ни в чем не отказал. Но принял решение о заключении под стражу»,— пояснила «Ъ» Евгения Суслова. Она отметила, что уже подала по делу несколько жалоб.

Сам Илья Чубуков на судебном заседании заявил, что сотрудники полиции после задержания предлагали ему признать вину в вандализме по политическим мотивам. Требовавшихся показаний он не дал. «В изоляторе временного содержания к нему не применяли силу, но проводили беседы о признании вины»,— добавила адвокат. Решение об избрании меры пресечения пока не обжаловано.

Сергей Толмачев, Воронеж