Апелляция не стала менять приговор бывшему премьеру Дагестана

Московский городской суд оставил без изменения приговор Мещанского районного суда Москвы, вынесенный бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову и экс-гендиректору Избербашского радиозавода (ИРЗ) имени Плешакова Фирязу Фарманову, написала в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухтар Меджидов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мухтар Меджидов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В декабре прошлого года оба подсудимых были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для обвинения стал заключенный ИРЗ с Минобороны, но так и не исполненный контракт на производство и поставку трех комплектов радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1 на сумму 135 млн руб. В сентябре 2013 года военное ведомство перечислило поставщику в качестве аванса 108 млн руб., однако оборудование военное ведомство так и не получило, а деньги оказались похищены.

Как сообщал «Ъ», вынесенный Мещанским судом приговор оказался гораздо мягче, чем просило государственное обвинение. Вместо запрошенных гособвинителем восьми лет Мухтар Меджидов получил лишь пять. Причем значительную часть срока он уже успел отсидеть до вынесения приговора под домашним арестом и в СИЗО. Еще более снисходительным суд оказался к сообщнику экс-чиновника Фирязу Фарманову, ограничившись четырьмя годами условного заключения, тогда как прокурор просил приговорить фигуранта к семи годам лишения свободы.

Несмотря на это, сразу после оглашения решения районного суда адвокаты осужденных назвали приговор незаконным и заявили о готовности обжаловать его.

Подробнее читайте в материале «Система посадки обеспечила посадку».

Юлия Рыбина, Махачкала