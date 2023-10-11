Члена ОП Крыма отправили в СИЗО по делу о смертельном ДТП

Члена Общественной палаты (ОП) Крыма Олега Щербакова заключили на два месяца в СИЗО по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили «Ъ» в СКР по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, Киевский районный суд Симферополя избрал Олегу Щербакову, обвиняемому по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по данным следствия, вечером 8 сентября Олег Щербаков выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии всех водителей доставили в больницу, где позже один из пострадавших скончался от полученных травм.

По словам родственников потерпевших, Олег Щербаков был за рулем в нетрезвом состоянии. Позже в ОП Крыма заявили, что приостановили его полномочия до завершения разбирательства.

Александр Дремлюгин, Симферополь