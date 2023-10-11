Шины накручивают продажи

Россияне этой осенью стали активнее покупать зимние автомобильные шины. Продажи такой резины в стране с 1 сентября по 8 октября выросли на 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го, подсчитали в сервисе «Чек Индекс». Средний чек при этом увеличился на 8% год к году, до более чем 6 тыс. руб. за штуку. В Москве показатели еще выше: продажи покрышек выросли почти на 40%, а одна шина оказалась на 12% дороже и стала стоить более 6,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Ажиотаж на рынке при этом возник еще до осени, говорит руководитель направления «Ритейл Аудит» компании «Платформа ОФД» Игнат Куденков: «Высокий спрос на зимние шины фиксировался еще летом, на треть превышая прошлогодние показатели реализации. Этому способствовала как валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителей, так и рост продаж новых автомобилей.

Если еще весной средний чек покупки авторезины был ниже прошлогоднего уровня на 10-15%, к осени он стал выше на 8-10%. Такая ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками.

Из-за высокой стоимости импорта российские бренды становятся еще более конкурентными и интересными для покупателя. Недостатка в шинах нет, более того, еще реализуется авторезина из запасов 2022 года, которая не была востребована в прошлом сезоне. Это в том числе сдерживает конечную цену на полке».

Представители ремонтных мастерских подтверждают тенденцию — спрос на хранение зимней резины начал расти еще летом. И владельцы машин сейчас меняют ее активнее, чем год назад, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«В этом году полуфеноменальная обстановка: летом стали покупать много зимней резины. После первых скачков доллара люди решили, видимо, себя обезопасить, приобретя шины заранее.

Автомобилисты приезжают в обычные сервисные центры со своей резиной. У нас есть запасы шин импортных производителей 2021, 2022 годов, но по ассортименту в лидерах Китай. Иностранные компании, которые их продавали, те же Continental, Nokian, выпускали продукцию у нас на заводах. И люди покупали российские Continental и Nokian.

Резина RunFlat или какая-то скоростная завозилась, но ее процент небольшой, то есть это для luxury-автомобилей. 90% товаров производилось у нас в стране под зарубежными брендами. Практически все заводы, которые работали под их эгидой, уже запустили. Плюс за этот год на рынок вышло порядка 16 новых китайских марок».

“Ъ FM” связался с некоторыми столичными сервисами шиномонтажей и выяснил, что цены на зимнюю резину в Москве действительно подросли по сравнению с прошлым годом. При этом ажиотажного спроса на замену летних шин пока нет:

Основатель сети шиномонтажей Pit Stop Павел Чесноков: «Была температура ниже 0 градусов — она гонит людей переобуваться. Тех, кто не может ни секунды без контроля, мало, и они фактически сменили резину, остальные в ожидании. Самые ходовые колеса — 15-е. Если мы говорим про ценник на такой товар китайского, российского производства, это порядка 6 тыс. руб. за колесо. Можно найти дешевле, но это прям авантюра. У нас во многих пригородах мало песка, недостаточное обслуживание дорог, и "липучка" на них ведет себя абсолютно не так, как хотелось бы, поэтому люди не рискуют и берут шипы». Автосервисный центр «Шинсервис»: «Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 — 11 080 руб. за штуку, Pirelli Formula Ice — 5 840 руб., Cordiant — 6 680 руб. Из дешевых есть Headway за 5 590 руб., комплект стоит 22 тыс. 360 руб., без шипов. Также есть Headway за 4 780 руб., Китай, Kumho — 7 160 руб., Maxxis — 6 680 руб. Эти шины участвуют в программе бесплатного шиномонтажа». Магазин и шинный центр BlackTyres: «Есть китайские шины, корейские. Еще остались Nokian и Bridgestone, "липучка". Комплект Roadstone стоит 23 160 руб., это самый бюджетный вариант, "липучка". Nokian — 31 080 руб., это шип. Hakkapeliitta — 38 200 руб., "липучка". Если выбираете китайский бренд, на шиномонтаж будет скидка 50%, если другие — он идет в подарок».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на прошлой неделе заявлял, что столичным водителям пока не стоит менять летнюю резину на зимнюю. По словам синоптика, обычно до 25 октября переобувать машину нецелесообразно, потому что дневные температуры высокие. По последнему прогнозу Гидрометцентра, потепление в столичном регионе начнется 11 октября, а к выходным температура поднимется до +17 градусов, что соответствует значениям середины сентября.

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Владимир Расулов