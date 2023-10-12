Возвращение «банкира»

В Омске завершено расследование уголовного дела бизнесмена «из списка Титова» Василия Дякуна. С декабря 2015 года предприниматель находился в розыске по уголовному делу о незаконном обналичивании, но в сентябре 2023 года, после нескольких лет, проведенных на Северном Кипре, он транзитом через Казахстан вернулся в Омск и был задержан в местном аэропорту. Предприниматель полностью признал вину. Другие фигуранты этого дела давно осуждены и уже вышли на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подсчетам силовиков, подпольная банковская организация, в которую входил и Василий Дякун, совершила трансакции более чем на 9,2 млрд руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По подсчетам силовиков, подпольная банковская организация, в которую входил и Василий Дякун, совершила трансакции более чем на 9,2 млрд руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Омске будут судить бизнесмена из списка уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова 42-летнего Василия Дякуна. Слушания пройдут в Центральном райсуде.

В 2015 году омские правоохранители выявили крупную теневую финансовую организацию. На протяжении семи лет она оказывала незаконные услуги по обналичиванию денег. По подсчетам силовиков, с 2007 по 2014 год подпольная банковская организация совершила трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., ее создатели заработали на нелегальных финансовых операциях свыше 200 млн руб.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Омской области возбудило уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Правоохранители задержали предполагаемых участников незаконной финансовой организации, включая ее идейного вдохновителя Станислава Мацелевича, — всего больше десяти человек. В последующем Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании» получил 9,5 лет заключения, еще троим подпольным банкирам присудили от двух до трех лет колонии, еще пятеро отделались условными сроками. Сейчас все они на свободе.

Двое подозреваемых, Всеволод Подкожурников, который, по материалам дела, перевозил коробки с наличными, и Василий Дякун, занимающийся поиском клиентов для обналичивания, скрылись, и их объявили в розыск.

Первым в январе 2022 года силовики задержали Всеволода Подкожурникова. Его схватили в омском кафе на банкете по случаю дня рождения родственницы. В дальнейшем Всеволода Подкожурникова приговорили к двум с половиной годам условно, но освободили от наказания по амнистии, объявленной Госдумой РФ к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, с него сняли судимость.

4 сентября 2023 года был задержан последний фигурант дела Василий Дякун. Бизнесмена, прилетевшего в Омск из Астаны, после прохождения таможенного и паспортного контроля под конвоем доставили сначала в следственное управление, а затем в местный СИЗО. Еще 31 декабря 2015 года Куйбышевский районный суд Омска, удовлетворив ходатайство следствия, вынес решение о заочном аресте господина Дякуна на два месяца с момента его задержания.

Отметим, что в начале 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов обнародовал список из полутора десятков проживающих за границей российских предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и готовых вернуться на родину. Среди них оказался и Василий Дякун, который, по данным силовиков, несколько лет проживал в не признанном Россией государстве Северный Кипр. В августе того же года восемь бизнесменов из этого списка, включая господина Дякуна, пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что процесс по их возвращению на родину затягивается. Они добивались отмены заочных арестов и просили, чтобы при возвращении в Россию их не отправляли в СИЗО.

Как рассказали „Ъ“ в управлении СКР по Омской области, расследование уголовного дела Василия Дякуна, насчитывающее 88 томов, завершено. Бизнесмен полностью признал вину, в содеянном раскаялся, сообщили участники расследования.

Правоохранители опровергли информацию ряда СМИ о том, что обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве. В региональной прокуратуре сообщили, что с целью обеспечения компенсации вреда суд наложил арест на имущество предпринимателя стоимостью более 70 млн руб.

Константин Воронов