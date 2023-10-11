Штаб ЗВО: количество призванных в армию сразу после школы не превышает 3,5%

Число призывников, которые идут в армию сразу после школы, на сегодняшний день не превышает на территории Западного военного округа 3,5%. Об этом стало известно «Ъ» в ходе брифинга ТАСС, посвященного особенностям проведения призыва на срочную службу в ЗВО.

«Количество 18-летних граждан, которые идут в вооруженные силы РФ после школьной скамьи, начиная с 2018 года сокращается. Если сравнить показатели, то сегодня число таких призывников не превышает 3,5%»,— сообщил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО полковник Игорь Головач.

По его словам, за последние годы произошли значительные изменения в возрасте и образовании призывников: в строй становится все больше граждан с высшим и средним профессиональным образованием. «Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, по которым призывники, получившие первую отсрочку еще в школе, могут воспользоваться ею для получения высшего и среднего профессионального образования»,— отметил спикер.

В рамках осенней кампании по округу для прохождения службы в армии будут направлены около 40 тыс. человек. Начальник управления пояснил, что на сегодняшний день через комиссариаты прошло более 36 тыс. призывников, из которых 12 тыс. уже готовятся встать в строй, а остальные получили положенные отсрочки или освобождения по различным основаниям. Начало отправок со сборных пунктов ЗВО стартует с 17 октября. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции, подчеркнул Игорь Головач.

О том, что изменилось для срочников с 2023 года, читайте в материале «Осенний призыв сверяет правила».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург