«Россети» поддержали создание института системообразующих сетевых организаций

ПАО «Россети» (MOEX: FEES) поддерживает создание в России института системообразующих сетевых организаций (СТСО), заявил замгендиректора группы по правовому обеспечению Даниил Краинский. По его словам, за счет такого центра удастся в том числе обеспечить консолидацию бесхозяйных энергообъектов.

Законопроект о создании в российских регионах системообразующих территориальных сетевых организаций разрабатывает Минэнерго с 2021 года. Предполагается, что такой статус получит одна крупная компания в каждом регионе, а все остальные сетевые организации будут заключать с ней договоры пользования их имуществом.

В ходе сессии на «Российской энергетической неделе», посвященной повышению надежности распределительного сетевого комплекса, Даниил Краинский отметил, что сейчас задача обеспечения надежности электроснабжения является ключевой. При этом он указал, что даже в границах одного региона ситуация с электроснабжением может серьезно различаться.

«СТСО может стать инструментом урегулирования проблем, которые накопились в сетевом комплексе. Я имею в виду в первую очередь консолидацию бесхозяйных энергообъектов, которыми многие годы никто не занимался, ликвидацию по решению регионального штаба последствий аварий в сетях энергокомпаний, у которых нет на это ресурса»,— добавил господин Краинский (цитата по ТАСС).

В настоящее время в России работает около 1,3 тыс. территориальных сетевых организаций. Однако у многих из них сети изношены, а ремонтные работы не проводятся в должном объеме, отметили участники сессии, среди которых — представители Минэнерго, Госдумы, регионов и отраслевых компаний. Кроме того, существует проблема бесхозяйных сетей.

«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе — «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и др.

Милена Костерева