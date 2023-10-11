«Самокат» зарегистрировал «Умную кухню» для производства готовой еды

ООО «Умный ритейл», управляющее сервисом доставки продуктов «Самокат», учредило компанию, которая будет заниматься производством готовой еды, следует из ЕГРЮЛ.

Среди видов деятельности новой компании указаны: производство мясных продуктов, супов, консервов, сэндвичей, переработка рыбы и др. Гендиректором «Умной фабрики» назначен Виталий Левин, руководившей с 2006 по 2014 годы компанией «Кубанский кулинар», производящей кулинарные продукты для сети «Магнит». В «Самокате» на запрос «Ъ» ответили, что изучают эффективность новых форматов, востребованных у пользователей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце августа запустил собственный бренд женской одежды. Бренд получил название Arive, в компании его назвали брендом базовой одежды.

Компания «Самокат» была основана в 2017 году в Петербурге под брендом «Магазинчик» бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. «Самокат» (ООО «Умный ритейл», входит в экосистему Сбера) в 2022 году занял третью строчку в рейтинге Infoline среди сервисов по доставке продуктов питания, оборот составил 82,5 млрд рублей. Сейчас сервис работает в 50 городах России.

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