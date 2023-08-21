Петербургский сервис доставки запустил бренд женской одежды

Петербургский сервис доставки «Самокат» запустил на «Мегамаркете» продажи женской одежды собственной торговой марки Arive.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Реклама Arive на Мегамаркете Фото: Реклама Arive на Мегамаркете

Согласно информации Роспатента, ООО «Умный ретейл», операционная компания «Самоката», зарегистрировало словесный торговый знак Arive 13 июня, изображение со стилизованной буквой «А» — 20 июня этого года.

В коллекции бренда, который на странице сервиса «ВКонтакте» называют «брендом базовой одежды», представлены джинсы, брюки, юбки, рубашки, топы, футболки, кардиганы и свитеры. Цены начинаются от 1190 руб., самая дорогая вещь стоит 7990 руб. Руководитель продукта Arive Антон Адасько рассказал изданию Shopper’s, что коллекцию в «Самокате» разрабатывали сами, без участия сторонних дизайнеров. Вещи шьют в России и Турции.

О планах компании запустить свой бренд одежды стало известно еще в ноябре 2022 года. Тогда же эксперты отмечали, что сервис доставки планирует выйти из зоны убыточности за счет выхода в непродовольственный сегмент. Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Одежда на колесиках».

Компания «Самокат» была основана в 2017 году в Петербурге под брендом «Магазинчик» бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. «Самокат» (ООО «Умный ритейл», входит в экосистему Сбера) в 2022 году занял третью строчку в рейтинге Infoline среди сервисов по доставке продуктов питания, оборот составил 82,5 млрд рублей.

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