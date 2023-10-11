Пассажиропоток «Аэрофлота» в третьем квартале увеличился на 14,6%

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) в третьем квартале 2023 года вырос на 14,6% относительно аналогичного периода 2022-го и составил 35,82 млн человек. На внутренних линиях было перевезено 28,95 млн пассажиров, что на 5,6% больше, чем в третьем квартале прошлого года, на международных — 6,87 млн человек (+78,9%).

В сентябре 2023 года пассажиропоток группы вырос на 4,7%, до 4,59 млн человек. На внутренних линиях было перевезено 3,67 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем в сентябре прошлого года, на международных — 920,1 тыс. пассажиров (+86,5%).

В сентябре группа «Аэрофлот» выполнила 30 349 рейсов, это на 1% меньше результата того же месяца в 2022 году. На внутренних направлениях численность рейсов составила 24 921 (–8,3%), на международных — 5428 (+55,8%). За третий квартал показатель количества выполненных группой рейсов достиг 238 932 и превысил результат аналогичного периода 2022 года на 8,7%. На внутренних линиях был выполнен 195 731 рейс (+2,6%), на международных — 43 201 (+47,9%).

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиационная группа, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, лоукостер «Победа» и авиакомпанию «Россия». Крупнейшим держателем пакета акций ПАО «Аэрофлот» является государство, в собственности которого находится 73,77% от общего количества обыкновенных акций компании. В свободном обращении на Московской бирже (MOEX: MOEX) находится 25,03%, 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании.

Милена Костерева