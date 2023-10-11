Дипломат Гатилов: Швейцария шантажировала РФ при подготовке резолюции в СПЧ ООН

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что представители Швейцарии пригрозили выйти из состава рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) при Организации объединенных наций, если Россия не отзовет подпись под совместной резолюцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Гатилов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Геннадий Гатилов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Гатилов сообщил журналистам, что сложности возникли при подготовке резолюции «Бизнес и права человека», над которой работали представители России, Ганы, Норвегии и Аргентины.

«Сначала швейцарцы настоятельно рекомендовали российской стороне добровольно выйти из числа соавторов документа под предлогом "сложной геополитической ситуации". Когда же Россия не согласилась отказаться от соавторства, Берн пошел на откровенный шантаж, заявив, что его представители не будут сидеть за одним столом с российской делегацией»,— подчеркнул российский дипломат (цитата по «РИА Новости»). Поведение представителей Швейцарии в СПЧ ООН Геннадий Гатилов назвал «беспрецедентным в дипломатической практике».

Накануне, 10 октября, Россия не смогла набрать необходимое число голосов для избрания в состав СПЧ ООН на 2024–2026 годы. Россия получила 83 голоса, а для избрания в СПЧ ООН нужно было набрать 97 голосов. За два места от группы восточноевропейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. В итоге Албания набрала 123 голоса, Болгария — 160. В Кремле отказались комментировать проигрыш РФ в голосовании по избранию членов СПЧ ООН.

Александр Кислов