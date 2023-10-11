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Коммерсантъ FM
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Песков не стал комментировать неизбрание России в СПЧ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать то, что Россию не избрали в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024–2026 годы. Голосование прошло вчера, 10 октября.

«Нет, у нас нет комментария»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос о том, будет ли Кремль комментировать итоги голосования.

В апреле 2022 года Россию исключили из Совета по правам человека ООН. Голосование по составу СПЧ ООН на следующие два года состоялось в рамках сессии Генассамблеи ООН. Россия набрала 83 голоса, а для избрания в СПЧ ООН нужно было получить 97. По итогам сессии в Совет были избраны 15 стран.

Лаура Кеффер

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