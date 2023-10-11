В Белгородской области три села и поселок остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате удара ВСУ по селу Графовка Краснояружского района Белгородской области четыре населенных пункта остались без света: села Графовка, Демидовка, Репяховка и поселок Прилесье. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

Ограничения связаны с повреждением линии электропередачи. В ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий, уточнил глава региона.

Ранее над Валуйским городским округом Белгородской области был сбит беспилотник. При падении он сдетонировал.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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