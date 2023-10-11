Путин ожидает нового рекорда энергопотребления из-за роста экономики

Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Он сообщил, что в этом году энергопотребление в России может достичь рекорда на фоне экономического роста. Прошлый рекорд был установлен в 2022 году.

«В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен»,— заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Базовым приоритетом России в энергетике президент назвал обеспечение внутреннего рынка.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что с начала 2023 года энергопотребление выросло на 1,2%, а без учета температур — на 0,86%. В 2022 году потребление электроэнергии выросло на 1,5%, до 1123,6 млрд кВтч.

В июне агентство АКРА опубликовало исследование о промышленном энергопотреблении в регионах. С июня 2022 года в сравнении с 2021-м потребление электроэнергии просело на 0,5–1 млрд кВтч в месяц (спад на 2–4%) и не восстановилось в 2023 году.

При этом региональная динамика энергопотребления, по данным АКРА, неоднородна: сильный спад был зафиксирован в 2022 году в регионах с высокой долей обработки на фоне снижения загрузки энергоемких производств.

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