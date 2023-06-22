Киловатты проявили внешнеторговую зависимость

Исследование рейтингового агентства АКРА, посвященное анализу промышленного энергопотребления в регионах, продемонстрировало, что оно может служить более оперативным индикатором процессов адаптации экономики к новым условиям, вызванным военной операцией РФ на Украине, связанными с ней санкциями и ответными внешнеторговыми ограничениями. При этом данные исследования демонстрируют наличие адаптивности как у добывающих, так и у промышленных регионов, но и наличие группы развитых субъектов РФ, для которых зависимость от экспорта и импорта остается устойчиво сильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В АКРА исследовали энергопотребление регионов за вычетом отпуска электроэнергии населению — де-факто это спрос промышленности, который может выступать индикатором загрузки производственных мощностей. При этом статистика гарантирующих поставщиков более оперативна, чем детальные данные о региональном промышленном производстве. Они поступают с лагом от двух месяцев до года, отмечают в агентстве. Энергопотребление же позволяет быстрее наблюдать и анализировать процесс перестройки региональных экономик и текущий уровень влияния на них внешнеторговых — как импортных (в том числе косвенных), так и экспортных ограничений.

Промпотребление электроэнергии в РФ просело с июня 2022 года в сравнении с данными мирного 2021 года на 0,5–1 млрд кВт•ч в месяц (спад на 2–4%) и не восстановилось в 2023 году. При этом региональная его динамика крайне неоднородна: сильный спад в 2022 году, связанный со снижением загрузки энергоемких производств, наблюдался в регионах с высокой долей обработки, в том числе металлургии, химической промышленности и машиностроении, «что говорит о высокой внешней зависимости данной группы регионов», отмечают в АКРА. Средняя глубина спада по таким регионам в 2022 году составила порядка 7%, в группе — Мордовия, Калужская, Вологодская, Мурманская области, Пермский край и др. с долей обработки в ВРП в 20–55%, максимум спада — 30,6% — пришелся на Новгородскую область. В группу с «умеренной» внешней зависимостью в агентстве выделяют Москву, Тульскую, Омскую области, Башкирию, Удмуртию, Коми, Татарстан — доля обработки в их ВРП колеблется в диапазоне 10–30% (42% в Тульской), а энергопотребление в 2022 году не снижалось или росло (рекорд — в Иркутской области, 12% г/г). Отдельно в АКРА рассматривают ряд регионов — это Ненецкий АО, Кемеровская, Курская, Амурская, Магаданская области, Забайкальский край, Якутия, Тува и др., где велика доля добычи в ВРП (50–90%). Спад промпотребления энергии в 2022 году зафиксирован и в них (1–10%) — влияние на него оказывали договоренности в рамках ОПЕК+ и внешние ограничения на экспорт российского сырья.

При этом данные за первый квартал 2023 года демонстрируют, что ряд субъектов РФ адаптируется к ситуации. Так, Москва, Смоленская, Тульская, Костромская области и Татарстан, по данным на начало апреля, демонстрировали рост полезного отпуска электроэнергии после минимального спада в 2022 году, что в АКРА считают эффектом быстрого приспособления к изменениям. При этом зачастую более высокий рост энергопотребления в первом квартале в Якутии, Туве, Владимирской, Челябинской, Курской и Кемеровской областях следовал за более глубоким провалом в 2022-м, что говорит об «умеренной» скорости их адаптации.

Для целого ряда субъектов РФ, однако, спад промпотребления в 2022 году продолжился и в первом квартале 2023-го. Это «не означает негативного прогноза», отмечают аналитики, но говорит о большей зависимости промышленности этих регионов от внешнеторговых связей: это Калужская, Калининградская, Вологодская, Ростовская, Мурманская и Московская области, Карелия и Приморского край, для которых характерны в том числе ориентированные на импорт и экспорт машиностроительные, целлюлозно-бумажные и т. п. предприятия.

Олег Сапожков