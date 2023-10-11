ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Уральская сталь» (принадлежит Загорскому трубному заводу, ЗТЗ). Причиной стало повышение цен на стальную заготовку для производства железнодорожных колес.

Как утверждает ФАС, по результатам «анализа состояния конкуренции» было установлено, что компания занимает доминирующее положение на рынке. По данным службы, с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% «при незначительном изменении себестоимости», говорится в пресс-релизе.

ФАС увидела в действиях «Уральской стали» признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Они выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены на два вида заготовки, необходимых для производства цельнокатаных колес. Речь идет о круглой непрерывно-литой колесной заготовке марки 2 и марки Т, используемых для производства железнодорожных цельнокатаных колес»,— уточнила служба.

В феврале 2022 года Загорский трубный завод, являющийся производителем труб большого диаметра, купил у «Металлоинвеста» завод «Уральская сталь» за $500 млн. Переговоры о сделке велись в 2020 году, но тогда стороны решили продолжить самостоятельное развитие своих активов. ЗТЗ рассматривал завод в качестве площадки для нового проекта по производству бесшовных труб нефтяного сортамента.

Лаура Кеффер